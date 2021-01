Ultimi sondaggi SWG | il balzo della Lega | +1 | 2% in una settimana

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 26 gennaio 2021) In questacruciale per la politica italiana, con la crisi di governo che attira l’attenzione dei media e degli italiani, sostanzialmente solo lapuò sorridere guardando agliSWG. Si tratta dell’unico partito che cresce, e non di poco, passando dal 22,3% al 23,5%. Segui Termometro Politico su Google News Certo, partiva da un minimo raggiuntoscorsa dopo mesi di calo, ed è ancora 14 punti sotto le vette raggiunte nell’estate 2019, ma è un fatto che in occasione delle fibrillazioni sul governo il centrodestra e il suo partito principale sono dati in crescita. Il +1,2%compensa bene i leggeri cali, del 0,2% e del 0,1%, ora al 16,3% e al 0,1% di Fratelli d’Italia e Forza Italia. In discesa invece la ...