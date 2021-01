Taranto: esplosione, distrutto un bar Zona del ponte di pietra (Di martedì 26 gennaio 2021) L’esplosione a tarda sera in piazzale Democrate. In bar e un autolavaggio praticamente distrutti da quella che verosimilmente è una bomba, il cui boato è stato avvertito praticamente in tutta Taranto. Vigili del fuoco e forze dell’ordine si sono recati sul posto. Non si segnalano danni a persone. L'articolo Taranto: esplosione, distrutto un bar <small class="subtitle">Zona del ponte di pietra</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 26 gennaio 2021) L’a tarda sera in piazzale Democrate. In bar e un autolavaggio praticamente distrutti da quella che verosimilmente è una bomba, il cui boato è stato avvertito praticamente in tutta. Vigili del fuoco e forze dell’ordine si sono recati sul posto. Non si segnalano danni a persone. L'articoloun bar deldi proviene da Noi Notizie..

L’esplosione a tarda sera in piazzale Democrate. In bar e un autolavaggio praticamente distrutti da quella che verosimilmente è una bomba, il cui boato è stato avvertito praticamente in tutta Taranto.

Taranto, esplosione devasta un bar

Una violenta esplosione ha devastato un bar, poco dopo le 20,30 di questa sera, in piazzale Democrate, nella zona di Isola Porta Napoli, all'ingresso di Taranto.

