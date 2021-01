Sci alpino | Moelgg | “La sciata c’è | la squadra può far meglio”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021) Serata difficile per gli azzurri impegnati nello slalom maschile di Schladming, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci. Il migliore in casa Italia è stato Manfred, che ha chiuso la gara con un’ottimo ottavo posto. “Era uno slalom molto difficile, ho trovato un buon ritmo in cima e poi sotto sono stato troppo preciso e ho perso tempo” ha commentato al termine della seconda manche Manny, “lacomunque c’è, avrei potuto spingere qualcosa in più“. “Mi dispiace molto vedere gli altri uscire un po’ troppo spesso, ma lapuò far” ha aggiunto il veterano azzurro sul rendimento della, “ci vuole calma e sono sicuro che arriveranno risultati migliori“. I RISULTATI DELLO SLALOM MASCHILE DI SCHLADMING 2021 LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Guarda ...