Sacchi: «Atalanta un esempio. La Juventus sta crescendo» (Di martedì 26 gennaio 2021) Arrigo Sacchi ha analizzato la giornata di campionato appena trascorsa Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la giornata di campionato appena trascorsa: dalla super Atalanta, ai passi falsi di Inter e Milan, fino alla crescita della Juventus. Atalanta – «L’Atalanta e? un collettivo fantastico, ha tanto coraggio, sfrutta la collaborazione e le sinergie tra i singoli: offre percio? un calcio bello, divertente e illuminato, sapendo che il miglior antidoto per fermare l’avversario e? fare il proprio gioco. Che poi e? anche la condizione per vincere e migliorare. L’Atalanta ha segnato e continuato ad attaccare anche se un atteggiamento del genere va contro la storia del nostro calcio. Potrebbe essere un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Arrigoha analizzato la giornata di campionato appena trascorsa Arrigo, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la giornata di campionato appena trascorsa: dalla super, ai passi falsi di Inter e Milan, fino alla crescita della– «L’e? un collettivo fantastico, ha tanto coraggio, sfrutta la collaborazione e le sinergie tra i singoli: offre percio? un calcio bello, divertente e illuminato, sapendo che il miglior antidoto per fermare l’avversario e? fare il proprio gioco. Che poi e? anche la condizione per vincere e migliorare. L’ha segnato e continuato ad attaccare anche se un atteggiamento del genere va contro la storia del nostro calcio. Potrebbe essere un ...

pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - AtalantaBCFeed : Atalanta esempio per il calcio italiano: il commento di Sacchi #ForzaAtalanta #ABC1907 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: L'#Atalanta la squadra che tutti dovrebbero prendere come modello. Il commento di #Sacchi - Bruno_Hibou : RT @Gazzetta_it: L'#Atalanta la squadra che tutti dovrebbero prendere come modello. Il commento di #Sacchi - andreagasp77 : @Gazzetta_it Sacchi che si lamentava dell'Inter del triplete perché non era 'italiana', ora esalta l'Atalanta? La d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Atalanta Perché l'Atalanta deve essere l'esempio da seguire per il calcio italiano La Gazzetta dello Sport Sacchi: «Atalanta un esempio. La Juventus sta crescendo»

Arrigo Sacchi ha analizzato la giornata di campionato appena trascorsa Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la giornata di campionato ap ...

Perché l'Atalanta deve essere l'esempio da seguire per il calcio italiano

La squadra di Gasperini ha coraggio e gioca un calcio divertente e illuminato. Ma il Milan non si demoralizzi: è sulla strada giusta ...

Arrigo Sacchi ha analizzato la giornata di campionato appena trascorsa Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la giornata di campionato ap ...La squadra di Gasperini ha coraggio e gioca un calcio divertente e illuminato. Ma il Milan non si demoralizzi: è sulla strada giusta ...