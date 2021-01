Re David (Fiom): 'Abbiamo criticato il governo ma questa crisi non l'ha capita nessuno' (Di martedì 26 gennaio 2021) Un appoggio critico che arriva anche dal sindacato storicamente più combattivo: "La crisi di governo non l'Abbiamo ritenuta un fatto utile indipendentemente dal giudizio anche molto critico dato all'... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Un appoggio critico che arriva anche dal sindacato storicamente più combattivo: "Ladinon l'ritenuta un fatto utile indipendentemente dal giudizio anche molto critico dato all'...

franc_lombardo : @frado65 Concordo con lei ma una cosa non esclude l'altra. Una riduzione del costo del lavoro contribuirebbe a rend… - libellula58 : RT @repubblica: Re David, Fiom, all'ex Ilva: 'Investire in fretta. Rivendichiamo l'accordo con zero euberi' - Italia_Notizie : Re David, Fiom, all'ex Ilva: 'Investire in fretta. Rivendichiamo l'accordo con zero euberi' - rep_genova : Re David, Fiom, all'ex Ilva: 'Investire in fretta. Rivendichiamo l'accordo con zero euberi' [aggiornamento delle 16… - repubblica : Re David, Fiom, all'ex Ilva: 'Investire in fretta. Rivendichiamo l'accordo con zero euberi' -