Ragazzina in classe si distrae con lo smartphone, le viene detto di consegnarlo. Il padre denuncia la preside (Di martedì 26 gennaio 2021) Il papà di una studentessa cui era stato sequestrato lo smartphone durante una lezione ha deciso di denunciare la preside dell’istituto per appropriazione indebita. Che l’utilizzo dei telefoni cellulari durante l’orario di lezione sia proibito a scuola non è certo una novità. Si tratta di una consuetudine diffusa praticamente in tutti gli istituti del nostro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021) Il papà di una studentessa cui era stato sequestrato lodurante una lezione ha deciso dire ladell’istituto per appropriazione indebita. Che l’utilizzo dei telefoni cellulari durante l’orario di lezione sia proibito a scuola non è certo una novità. Si tratta di una consuetudine diffusa praticamente in tutti gli istituti del nostro L'articolo proda Leggilo.org.

pornostronzo : Una ragazzina arrapata succhia e scopa il suo insegnante in classe - News24_it : RT @tomasomoro: @fattoquotidiano Spiega facilmente perché la ragazzina usava il cellulare in classe ... tale e quali ai genitori: chi se ne… - tomasomoro : @fattoquotidiano Spiega facilmente perché la ragazzina usava il cellulare in classe ... tale e quali ai genitori: c… - carol68911 : @fattoquotidiano Sicuramente questo padre sarà uno di quelli che ha protestato per quello che è successo alla ragaz… - ciaoharold : @spl3enking + alimenterebbe la convinzione che se una ragazza gira scollata o con la minigonna allora può fare ciò… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzina classe Papà denuncia una dirigente scolastica: alla figlia era stato sequestrato il cellulare che usava in classe durante la lezione Orizzonte Scuola Giornata della Memoria, grande partecipazione degli studenti dei licei spoletini

Oggi i ragazzi hanno seguito la conferenza 'Il valore sociale e storico della Shoah' mentre domani è in programma l'incontro 'Donne nei lager', del quale il 'Sansi Leonardi Volta' è promotore insieme ...

Coco: “Inter-Milan, guai a chi perde. Ibra e Lukaku leader. E per lo Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Francesco Coco, doppio ex, gioca in anticipo il derby di Coppa Italia. Parla inoltre del suo passato e della sua vita personale ...

Oggi i ragazzi hanno seguito la conferenza 'Il valore sociale e storico della Shoah' mentre domani è in programma l'incontro 'Donne nei lager', del quale il 'Sansi Leonardi Volta' è promotore insieme ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Francesco Coco, doppio ex, gioca in anticipo il derby di Coppa Italia. Parla inoltre del suo passato e della sua vita personale ...