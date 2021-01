Prada Cup, il confronto tra Luna Rossa e Ineos. Bruni: “Ci asfaltano in poppa? Non è così”. I numeri (Di martedì 26 gennaio 2021) Luna Rossa ha perso tre regate contro Ineos Uk valide per il round robin della Prada Cup e ora si prepara per la semifinale contro American Magic. L’imbarcazione italiana tornerà in acqua ad Auckland (Nuova Zelanda) a partire da venerdì 29 gennaio, l’obiettivo è ovviamente quello di vincere quattro regate contro gli statunitensi e accedere così all’atto conclusivo per avere una rivincita contro i britannici. Gabriele Bruni, fratello di Francesco (timoniere dell’imbarcazione italiana insieme all’australiano James Spithill), ha analizzato analiticamente la situazione sul suo profilo Facebook: “Cosa ho visto? Luna Rossa e GBR hanno percorso 11 lati di bolina (compresi i 2 della regata annullata). 5 boline le ha vinte LR, 5 boline le ha vinte GBR. 1 ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021)ha perso tre regate controUk valide per il round robin dellaCup e ora si prepara per la semifinale contro American Magic. L’imbarcazione italiana tornerà in acqua ad Auckland (Nuova Zelanda) a partire da venerdì 29 gennaio, l’obiettivo è ovviamente quello di vincere quattro regate contro gli statunitensi e accedereall’atto conclusivo per avere una rivincita contro i britannici. Gabriele, fratello di Francesco (timoniere dell’imbarcazione italiana insieme all’australiano James Spithill), ha analizzato analiticamente la situazione sul suo profilo Facebook: “Cosa ho visto?e GBR hanno percorso 11 lati di bolina (compresi i 2 della regata annullata). 5 boline le ha vinte LR, 5 boline le ha vinte GBR. 1 ...

