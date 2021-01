Palermo: ragazza morta nel burrone, slitta autopsia (Di martedì 26 gennaio 2021) Palermo, 26 gen. (Adnkronos) – slitta l’autopsia sul corpo di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni uccisa e gettata in un burrone a Caccamo (Palermo). L’esame autoptico era previsto oggi all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo ma come apprende l’Adnkronos dovrebbe slittare, forse a domani. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) –l’sul corpo di Roberta Siragusa, ladi 17 anni uccisa e gettata in una Caccamo (). L’esame autoptico era previsto oggi all’Istituto di Medicina legale del Policlinico dima come apprende l’Adnkronos dovrebbere, forse a domani. L'articolo CalcioWeb.

Adnkronos : Ragazza uccisa a #Palermo, #catechista del fidanzato: 'Era geloso e possessivo, in paese dicevano che la maltrattav… - vinierm : RT @vfeltri: Nella zona di Palermo una ragazza di 17 anni è stata uccisa dal fidanzato di 19, poi bruciata è gettata in un dirupo. Parliamo… - infoitinterno : Ragazza uccisa a Palermo, il suo nome sulla panchina rossa a Caccamo - TV7Benevento : Palermo: ragazza morta nel burrone, oggi udienza convalida fermo fidanzato... - angelo_arcadu : RT @vfeltri: Nella zona di Palermo una ragazza di 17 anni è stata uccisa dal fidanzato di 19, poi bruciata è gettata in un dirupo. Parliamo… -