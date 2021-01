Napoli, il gesto di solidarietà di Koulibaly: regala giacconi ai semafori (Di martedì 26 gennaio 2021) Bellissimo gesto di solidarietà di Kalidou Koulibaly che ha regalato dei giacconi ad alcuni senzatetto fermi ad un semaforo. I dettagli Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly si è reso protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà distribuendo dei giacconi ad alcuni senza tetto così che potessero ripararsi dal freddo. L’episodio è avvenuto oggi intorno alle 13:30 ad Agnano. Le immagini sono state stato catturate da alcuni passanti e poi pubblicate sui social. (Foto copertina: Paolo Leccia) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Bellissimodidi Kalidouche hato deiad alcuni senzatetto fermi ad un semaforo. I dettagli Il difensore delKalidousi è reso protagonista di un bellissimodidistribuendo deiad alcuni senza tetto così che potessero ripararsi dal freddo. L’episodio è avvenuto oggi intorno alle 13:30 ad Agnano. Le immagini sono state stato catturate da alcuni passanti e poi pubblicate sui social. (Foto copertina: Paolo Leccia) Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : #Napoli, #Koulibaly cuore d'oro: regala giacconi ad alcuni connazionali in strada. Il bel gesto del difensore azzur… - Chiariello_CS : RT @Sport_Mediaset: #Napoli, #Koulibaly cuore d'oro: regala giacconi ad alcuni connazionali in strada. Il bel gesto del difensore azzurro r… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Mpasinkatu: 'Il Napoli non è costante, Gattuso deve lavorare sulla testa dei giocatori, Koulibaly? Ha fat… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Mpasinkatu: 'Il Napoli non è costante, Gattuso deve lavorare sulla testa dei giocatori, Koulibaly? Ha fat… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Mpasinkatu: 'Il Napoli non è costante, Gattuso deve lavorare sulla testa dei giocatori, Koulibaly? Ha fat… -