Mafia, operazione a Palermo: 16 fermati (Di martedì 26 gennaio 2021) La Procura Distrettuale AntiMafia di Palermo ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 16 indagati che sono stati tratti in arresto dai Carabinieri di Palermo questa mattina in quanto ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni consumate e tentate Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 26 gennaio 2021) La Procura Distrettuale Antidiha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 16 indagati che sono stati tratti in arresto dai Carabinieri diquesta mattina in quanto ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni consumate e tentate

repubblica : 'Ndrangheta, nuova operazione Dda Catanzaro. Dodici arresti per mafia, estorsione e usura a Crotone - robertosaviano : L'operazione Minerva in Toscana ha seguito il percorso dei soldi: dai commercialisti collusi, alle aziende 'cartier… - ilmattinodisici : Mafia, operazione a Palermo: 16 fermati - infoitinterno : Mafia, a Palermo operazione “Bivio” contro mandamento di Tommaso Natale. Sedici fermi. - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Per radicare il consenso buoni spesa e aiuti da parte del boss Cusumano. Sedici arresti a Palermo nell'operazione contro il m… -