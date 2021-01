Lebron James | show a Cleveland

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Grandee risultato pieno pernel turno di questa notte in Nba. Con ben 46 punti (6 assist e 8 rimbalzi), il fuoriclasse ha guidato i suoi Lakers alla vittoria contro iCavaliers. La gara è finita 115-108 per i californiani campioni in carica, decima vittoria esterna di fila, ma il punteggio dice meno di quel che si è visto in campo, conincontenibile in attacco. Grande delusione invece per i Sixers, primi in classifica nella Eastern Conference e battuti a sorpresa dai Detroit Pistons, fanalino di coda. La gara si è conclusa 119-104 e i Sixers, privi della stella Joel Embiid, l’ hanno probabilmente sottovalutata. Ne hanno approfittato i Boston Celtics, vittoriosi sui Chicago Bulls per 119-103, ed ora secondi in classifica. Nelle altre sfide, netta vittoria di ...