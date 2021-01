Kobe Bryant e il peso del ricordo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Trovare il modo per ricordarea un anno dalla scomparsa è stato davvero difficile. D’istinto ho pensato di buttare giù qualcosa di getto. Era un campione assoluto, che seguivo con affetto e le decine se non centinaia di spunti di una vita leggendaria mi saranno utili per emozionarmi e ricordarlo come merita. Non è stato così! Come farlo in maniera non banale? Come non essere ridondante, magari raccontando l’ennesimo aneddoto con la presunzione di farlo meglio di altri. Impossibile, e non ho questa presunzione. Il fatto che ildelmi sia piombato addosso deriva dal rispetto per un campione e per la sua filosofia, la sua mentalità. Nel suo libro, The Mamba Mentality spiegava tanto di sé che poteva essere adattato a tutti noi. Ad esempio: “La mentalità non riguarda un risultato da prefiggersi, ...