Inter-Milan, Meite al 45?: “Scintille in campo? Fanno parte del calcio” (Di martedì 26 gennaio 2021) Inter-Milan ULTIME NEWS - Soualiho Meite, giocatore rossonero, ha parlato nell'Intervallo di Inter-Milan, derby di Coppa Italia Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 gennaio 2021)ULTIME NEWS - Soualiho, giocatore rossonero, ha parlato nell'vallo di, derby di Coppa Italia Pianeta

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - RaiSport : #Calcio Inter-Milan apre la tre giorni che definirà le semifinali della #CoppaItalia Guarda il video?? - Gazzetta_it : #derby, #Serginho rivede il suo #Milan: 'Tornati grandi grazie a #Maldini Nessuno è come Theo' #InterMilan… - crociatodiconti : RT @OfficialDuivel: Giocatore del Milan: *prende la palla con il braccio attaccato al corpo* Inter Twitter: - GiovanniBracone : Comunque quest’anno il regolamento gioco calcio per Inter e Milan è del tutto particolare: che cazzo devono fare pe… -