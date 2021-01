Inter-Milan, infortunio muscolare per Valeri: al suo posto arbitra Chiffi (Di martedì 26 gennaio 2021) infortunio per l’arbitro Valeri. Nel corso del secondo tempo di Inter-Milan, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021, il direttore di gara ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare la contesa. Al suo posto entra il quarto uomo Chiffi, che dovrà fischiare questo caldissimo finale di partita e dovrà farlo a freddo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021)per l’arbitro. Nel corso del secondo tempo di, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021, il direttore di gara ha accusato un problemache lo ha costretto ad abbandonare la contesa. Al suoentra il quarto uomo, che dovrà fischiare questo caldissimo finale di partita e dovrà farlo a freddo. SportFace.

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - Gazzetta_it : Lukaku-Ibra, scontro senza precedenti: in campo è rissa. E nel tunnel... #InterMilan #CoppaItalia - SkySport : Ibra-Lukaku, rissa sfiorata nel derby di Coppa Italia - Astrocolo : Commento serio sulla partita, il Milan sembra sceso in ciabatte mentre l'Inter l'ha preparata per vincerla. - Ferdi_Fe28 : @Inter Ma perché il portiere del Milan para ? È normale, oppure è il nostro che non para ? -