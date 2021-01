Inter-Milan, Eriksen: “Punizione occasione perfetta, dedico il gol a mia figlia e ai tifosi” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Mi sento molto felice. Ho cercato di sfruttare al massimo i minuti che mi sono stati concessi e c’è stata oggi la possibilità di fare bene. La Punizione era l’occasione perfetta per segnare, sono contento”. Questa la gioia di Christian Eriksen al termine del derby di Coppa Italia vinto dall’Inter per 2-1 grazie ad una Punizione vincente del danese nei minuti di recupero. “dedico il gol a mia figlia appena nata, alla mia famiglia e a tutti i tifosi – ha proseguito il danese ai microfoni di Inter Tv – l’intensità e il livello di gioco è molto alto in una partita come il derby. È stata dura ma siamo contenti di aver passato il turno”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Mi sento molto felice. Ho cercato di sfruttare al massimo i minuti che mi sono stati concessi e c’è stata oggi la possibilità di fare bene. Laera l’per segnare, sono contento”. Questa la gioia di Christianal termine del derby di Coppa Italia vinto dall’per 2-1 grazie ad unavincente del danese nei minuti di recupero. “il gol a miaappena nata, alla mia famiglia e a tutti i– ha proseguito il danese ai microfoni diTv – l’intensità e il livello di gioco è molto alto in una partita come il derby. È stata dura ma siamo contenti di aver passato il turno”, ha concluso. SportFace.

