«Godzilla vs Kong», il trailer (maestoso), il cast e la trama (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo scontro tra titani del 2021 non coinvolge due attori in odore di Oscar ma i due mostri naturali più antichi (e di successo) del cinema in Godzilla vs Kong, ultimo capitolo di una “quadrilogia” di reboot che ha segnato anche il crossover tra universi del gigantismo animale da Godzilla I (2014), passando per Kong: Skull Island (2017) fino a Godzilla II - King of monster (2019). Difficile parteggiare e difficile dire quale dei due antagonisti da kolossal action abbia più punti in partenza per vincere sull'altro: Godzilla sembra più antico, ma il primo film che lo riguarda è degli anni Cinquanta, mentre King Kong ha fatto la sua prima apparizione ancora negli anni Trenta; il super gorilla sembra più furioso, ma Godzilla spara fuoco atomico. Nel nuovo ... Leggi su gqitalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo scontro tra titani del 2021 non coinvolge due attori in odore di Oscar ma i due mostri naturali più antichi (e di successo) del cinema invs, ultimo capitolo di una “quadrilogia” di reboot che ha segnato anche il crossover tra universi del gigantismo animale daI (2014), passando per: Skull Island (2017) fino aII - King of monster (2019). Difficile parteggiare e difficile dire quale dei due antagonisti da kolossal action abbia più punti in partenza per vincere sull'altro:sembra più antico, ma il primo film che lo riguarda è degli anni Cinquanta, mentre Kingha fatto la sua prima apparizione ancora negli anni Trenta; il super gorilla sembra più furioso, maspara fuoco atomico. Nel nuovo ...

Per Sanremo la Rai vuole reclutare coppie di conviventi così da avere più pubblico, ma forse non è una grande idea.

