(Di martedì 26 gennaio 2021)tradella squadra mobile di. I poliziotti stanno eseguendo venti misure di custodia cautelare per spaccio di stupefacenti emesse dal gip su richiesta della locale procura. Oltre 150 i poliziotti impiegati con il supporto aereo degli elicotteri del reparto Volo e delle unità cinofile. Nel mirino dell’ci sono le più importanti piazze di spaccio dell’ennese gestite dasenza scrupoli tanto da non esitare a sequestrare i clienti che nonno lo stupefacente. Gli investigatori della squadra mobile hanno documentato la ferocia con cui itrattavano chi noni debiti, arrivando a dar fuoco alle auto ...

ilfattovideo : Enna, maxi operazione antidroga tra Barrafranca e Piazza Armerina: “Chi non pagava veniva punito dai pusher” - Noovyis : (Enna, maxi operazione antidroga tra Barrafranca e Piazza Armerina: “Chi non pagava veniva punito dai pusher”) Pla… -

Ultime Notizie dalla rete : Enna maxi

Il Fatto Quotidiano

Nel mirino dell'operazione ci sono le più importanti piazze di spaccio dell'ennese gestite da pusher senza scrupoli tanto da non esitare a sequestrare i clienti che non pagavano lo stupefacente ...Due operazioni, una antimafia e l’altra antidroga, all’alba di oggi in Sicilia. A Palermo la Dda ha disposto il fermo di 16 persone accusate di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsioni, dann ...