Dayane Mello boccia Francesco Monte e svela: "Si è scatenato il putiferio" (Di martedì 26 gennaio 2021) Dayane Mello, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha criticato Francesco Monte, riportando una vecchia polemica che lo ha visto protagonista di quando era lui uno dei concorrenti della casa più spiata d'Italia. Foto da InstagramDayane Mello, durante il corso della sua esperienza nella casa del GF Vip, ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e di dire sempre ciò che pensa. Poco importa se l'argomento possa risultare scomodo o no, la bella modella brasiliana è pronta a dire la sua, mostrandosi sempre senza filtri. Per questo motivo non si è risparmiata nemmeno nelle scorse ore e quando Tommaso Zorzi ha riportato a galla un vecchio episodio di Francesco Monte, lei è prontamente intervenuta dicendo la sua. A quale episodio si riferiva al ...

