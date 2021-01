Cyberpunk 2077 migliora con la patch 1.1: in crescita il valore delle azioni di CD Projekt (Di martedì 26 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 ha da poco ricevuto la patch 1.1 che ha migliorato il gioco su PC, console e Stadia sotto vari aspetti, anche se allo stesso tempo ha introdotto un altro grave bug. Come ormai saprete, il titolo di CDPR è stato al centro di numerose polemiche in seguito a un lancio decisamente problematico ma, come promesso, lo studio sta apportando miglioramenti su tutte le piattaforme. Questo, sta avendo un impatto sull'esperienza offerta da Cyberpunk 2077 e anche sul valore delle azioni di CD Projekt SA che è tornato a crescere. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021)ha da poco ricevuto la1.1 che hato il gioco su PC, console e Stadia sotto vari aspetti, anche se allo stesso tempo ha introdotto un altro grave bug. Come ormai saprete, il titolo di CDPR è stato al centro di numerose polemiche in seguito a un lancio decisamente problematico ma, come promesso, lo studio sta apportandomenti su tutte le piattaforme. Questo, sta avendo un impatto sull'esperienza offerta dae anche suldi CDSA che è tornato a crescere. Leggi altro...

