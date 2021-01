Crisi di Governo, spuntano due nomi: ecco chi potrebbe ricevere l’incarico da Mattarella (Di martedì 26 gennaio 2021) Stamattina, martedì 26 Gennaio 2021, il Premier Giuseppe Conte salirà al Colle per comunicare pubblicamente il suo passo indietro. Il Consiglio dei ministri è previsto per le ore 9:00, momento a partire dal quale si aprirà così la Crisi di Governo al buio. Le incertezze sono tante e la formazione di una nuova compagine sembra decisamente lontana. Nemmeno una ipotesi di maggioranza da presentare a Sergio Mattarella, le elezioni anticipate sono diventate dunque una possibilità concreta. Il premier si è appoggiato all’Udc, sperando fino all’ultimo in una nuova unità filogovernativa. L’Unione di centro ha però immediatamente scoraggiato tale possibilità, comunicando di essere contraria alla relazione sulla Giustizia di Bonafede, e lasciando Conte senza altra scelta. I Cinque Stelle si sono espressi in merito, definendo il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 26 gennaio 2021) Stamattina, martedì 26 Gennaio 2021, il Premier Giuseppe Conte salirà al Colle per comunicare pubblicamente il suo passo indietro. Il Consiglio dei ministri è previsto per le ore 9:00, momento a partire dal quale si aprirà così ladial buio. Le incertezze sono tante e la formazione di una nuova compagine sembra decisamente lontana. Nemmeno una ipotesi di maggioranza da presentare a Sergio, le elezioni anticipate sono diventate dunque una possibilità concreta. Il premier si è appoggiato all’Udc, sperando fino all’ultimo in una nuova unità filogovernativa. L’Unione di centro ha però immediatamente scoraggiato tale possibilità, comunicando di essere contraria alla relazione sulla Giustizia di Bonafede, e lasciando Conte senza altra scelta. I Cinque Stelle si sono espressi in merito, definendo il ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - Europeo91785337 : Abbiamo fatto sacrifici, rispettando regole imposte da pandemia. Un anno durissimo tra lockdown, paure e speranze,… - Michele_Arnese : Vi spiego perché per M5s e Pd la crisi di governo non sarà una scampagnata -