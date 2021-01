Crisi di governo, Conte si è dimesso. Cosa succede ora: gli scenari (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto – ha reso noto in un comunicato il segretario generale della Presidenza delle Repubblica, Ugo Zampetti – Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio”. “Il calendario delle consultazioni – ha aggiunto – sarà reso noto attraverso l’Ufficio stampa”. Intanto ambienti del Colle rendono noto che sono “totalmente infondate” le ricostruzioni giornalistiche che parlano di “irritazione” del capo dello Stato riguardo a un presunto ritardo del ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe, il quale ha rassegnato le dimissioni delda lui presieduto – ha reso noto in un comunicato il segretario generale della Presidenza delle Repubblica, Ugo Zampetti – Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato ila rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio”. “Il calendario delle consultazioni – ha aggiunto – sarà reso noto attraverso l’Ufficio stampa”. Intanto ambienti del Colle rendono noto che sono “totalmente infondate” le ricostruzioni giornalistiche che parlano di “irritazione” del capo dello Stato riguardo a un presunto ritardo del ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - SimoneGioia96 : RT @UnVoce: LIVE #crisigoverno, domani pomeriggio le consultazioni del Presidente #Mattarella ???? - franz999999999 : Conte gioica al LOTTO un TER_NO sulla ruota Nazionale. Sarebbe l'ennesimo disastro già visto.......... -