Covid Usa, bilancio sempre più drammatico: superati i 420 mila decessi (Di martedì 26 gennaio 2021) Covid USA, numeri sempre più drammatici: si registrano ancora enormi ondate quotidiane e si superano le 420 mila vittime. Covid-19, si registrano purtroppo numeri sempre più sanguinosi negli Usa. Come infatti riporta la Johns Hopkins University, gli Stati Uniti ieri hanno contato altri 1.758 decessi provocati dall'infezione. Il che fa salire il dato totale delle L'articolo proviene da Inews.it.

