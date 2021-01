Coronavirus, lettera Toti - Fedriga a commissario Arcuri e a Bonaccini: "distribuzione vaccini avvenga in base a criterio età popolazione, ... (Di martedì 26 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di martedì 26 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lettera Emergenza Coronavirus, la scuola non ha mai chiuso. Lettera Orizzonte Scuola Difesa, lettera aperta: “Mancata fruizione licenze personale militare in Teatro Operativo”

Un'ulteriore lettera da parte di alcuni soldati subordinati che non vogliono "passare da ipocriti e irriconoscenti nei confronti delle nostre famiglie e dei nostri concittadini" ...

Vaccini, Toti e Fedriga: "Correttivi nella distribuzione in base all'età della popolazione"

GENOVA - Introdurre un correttivo nei meccanismi di distribuzione dei vaccini anti Covid-19, in modo che sia coerente rispetto alla diversa distribuzione per fascia di età della popolazione residente ...

