**Coronavirus: Fontana, 'chiederemo ristori immediati per errori Governo'** (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - E' "un momento difficile" per il quale "chiederemo anche gli immediati ristori per quei cittadini e quelle attività che sono state costrette a chiudere in zona rossa per una serie di errori che sono da addebitare al Governo centrale". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a un evento online di Finlombarda. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - E' "un momento difficile" per il quale "anche gliper quei cittadini e quelle attività che sono state costrette a chiudere in zona rossa per una serie diche sono da addebitare alcentrale". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio, intervenendo a un evento online di Finlombarda.

giu33liana : RT @giu33liana: @VivianaDesio #FacciamoRete #Coronavirus #COVID19 Non sigillando nel 2020 SUBITO le province di #Bergamo e #Brescia, come… - il_laocoonte : ma continuiamo con un altro genio - Antipiretico1 : Dati sbagliati dalla metà di ottobre: così la #Lombardia ha 'sballato' i conti #Fontana #Conte #COVID19 - il_Giangi : #Lombardia A ogni nuova cazzata di #Fontana penso a #GiorgioGori, che è riuscito a farsi battere alle #elezioni. No… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Covid, Lombardia in zona rossa: oggi l'intervento di Fontana in Consiglio. Diretta -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Fontana Zona rossa Lombardia, Fontana a Tgcom24: "Abbiamo sempre fornito dati in maniera corretta e trasparente" TGCOM L’errore sullo “stato clinico” dei pazienti e l’Rt gonfiato: cosa è successo in Lombardia

La Lombardia si è trovata in zona rossa “per sbaglio” per un’intera settimana. Effetto di un errore di calcolo che ha portato a sovrastimare i positivi, perché alcune migliaia di persone ormai asintom ...

Opposizioni in piazza coi pallottolieri. "Ora basta": vogliono le dimissioni di Fontana - MALPENSA24

Coronavirus, Lombardia in zona rossa, Fontana: "Chiederò che ci siano dati risarcimenti". Secondo l’Iss era stata la Lombardia a inviarli «rettificati» mentre per Palazzo Lombardia era stato l’Iss a c ...

La Lombardia si è trovata in zona rossa “per sbaglio” per un’intera settimana. Effetto di un errore di calcolo che ha portato a sovrastimare i positivi, perché alcune migliaia di persone ormai asintom ...Coronavirus, Lombardia in zona rossa, Fontana: "Chiederò che ci siano dati risarcimenti". Secondo l’Iss era stata la Lombardia a inviarli «rettificati» mentre per Palazzo Lombardia era stato l’Iss a c ...