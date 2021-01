Conte teme l' imboscata di Pd e 5s Ecco perché ora non chiude a Renzi

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 26 gennaio 2021) La crisi di governo è entrata nella fase cruciale. In mattinatasalirà al Quirinale per consegnare le sue dimissioni al presidente della Repubblica Mattarella. Rassegnato al passo indietro e consapevole che d’ora in avanti nulla sarà scontato e che il rischio di ritrovarsi fuori da Palazzo Chigi non è mai stato così alto. "È il momento della verità — ha preso atto il presidente del Consiglio, a quanto raccontano fonti di governo —. Adesso capiremo - si legge sul Corriere della Sera - se ad aver innescato le dimissioni delle ministre di Italia viva siano state questioni di merito, o se l’obiettivo era un altro». Cioè far fuori lui, costringerlo al passo indietro e sostituirlo con un altro premier. La grande paura ha un nome e un cognome, Matteo. Segui su affaritaliani.it