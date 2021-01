Conte lascia per restare, ma con la crisi formale non è lui a dare le carte (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi è un altro giorno, si vedrà: tutto è possibile in questa crisi politica che da stamattina diventa vera e propria crisi di governo con Giuseppe Conte che si dimette e la parola che passa al Capo dello Stato. L’operazione-salvezza dunque è fallita, Conte ha tentato tutti ma tutti gli hanno detto di no, non erano veritiere le veline che ogni due per tre assicuravano che i numeri c’erano, non erano serie le tesi sulla “quarta gamba”, non erano sincere le promesse di sfondamenti nel partito di Renzi, non erano realistiche le sviolinate binettiane e ciampolilliane: tutta cartapesta impiastricciata di colla come quella dei presepi che si sbaraccano dopo la Befana. Dopo un lunedì reso ancora più grottesco per il pasticcio sulle Olimpiadi a cui andremo senza Tricolore e i rimbrotti di Confindustria sul famigerato Recovery ... Leggi su linkiesta (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi è un altro giorno, si vedrà: tutto è possibile in questapolitica che da stamattina diventa vera e propriadi governo con Giuseppeche si dimette e la parola che passa al Capo dello Stato. L’operazione-salvezza dunque è fallita,ha tentato tutti ma tutti gli hanno detto di no, non erano veritiere le veline che ogni due per tre assicuravano che i numeri c’erano, non erano serie le tesi sulla “quarta gamba”, non erano sincere le promesse di sfondamenti nel partito di Renzi, non erano realistiche le sviolinate binettiane e ciampolilliane: tutta cartapesta impiastricciata di colla come quella dei presepi che si sbaraccano dopo la Befana. Dopo un lunedì reso ancora più grottesco per il pasticcio sulle Olimpiadi a cui andremo senza Tricolore e i rimbrotti di Confindustria sul famigerato Recovery ...

NicolaPorro : Crisi di governo: Conte non lascia, ma raddoppia con un’ammucchiata che il Quirinale è pronto a vidimare. ??… - gaiatortora : Conte lascia il Senato - HuffPostItalia : Crisi di Governo, Borghi (Lega) contro Conte: 'Lei è come chi lascia la casa dopo aver defecato al centro della sta… - Diego_Bruno80 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Conte lascia, ma prova a tornare • Tutte le strade di Arcuri portano in Cina • Il gover… - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Conte lascia, ma prova a tornare • Tutte le strade di Arcuri portano in Cina • Il gover… -