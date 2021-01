Centrodestra “Serve Governo forte, al Quirinale delegazione unitaria” (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, Fi, FdI con rappresentanti di Udc, Cambiamo! – Idea e Noi con l’Italia) “ha chiesto al presidente della Repubblica di partecipare alle consultazioni con una delegazione unitaria”. E’ quanto si legge in una nota congiunta diffusa al termine del vertice.Nel corso della riunione, “il Centrodestra ha ribadito la necessità che l’Italia abbia in tempi rapidi un Governo con una base parlamentare solida, una forte legittimazione e non, invece, un esecutivo con una maggioranza raccogliticcia – prosegue la nota -. La coalizione è pronta a sostenere in Parlamento tutti i provvedimenti a favore degli italiani, a partire dai ristori e dalla proroga del blocco delle cartelle esattoriali.Ferme restando le posizioni già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilunito in tutte le sue componenti (Lega, Fi, FdI con rappresentanti di Udc, Cambiamo! – Idea e Noi con l’Italia) “ha chiesto al presidente della Repubblica di partecipare alle consultazioni con una”. E’ quanto si legge in una nota congiunta diffusa al termine del vertice.Nel corso della riunione, “ilha ribadito la necessità che l’Italia abbia in tempi rapidi uncon una base parlamentare solida, unalegittimazione e non, invece, un esecutivo con una maggioranza raccogliticcia – prosegue la nota -. La coalizione è pronta a sostenere in Parlamento tutti i provvedimenti a favore degli italiani, a partire dai ristori e dalla proroga del blocco delle cartelle esattoriali.Ferme restando le posizioni già ...

