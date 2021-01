Can Yaman, avete mai visto il padre Güven: per lui è un eroe (Di martedì 26 gennaio 2021) La vita privata del noto attore turco , ecco cosa fa nella vita. (Instagram)Lui è l’attore del momento, la cui vita privata è talmente riservata da aumentarne fascino e mistero. In queste settimane, in particolare, si è molto parlato dell’attore più per una sua presunta relazione con Diletta Leotta che per le sue performance artistiche. Stiamo parlando ovviamente di Can Yaman. —>>> Ti potrebbe interessare anche Can Yaman, parte la videochiamata: ma non è per Diletta Leotta L’attore turco in Italia è davvero una star e non si parla di altro che della sua presunta nuova storia. Non solo: il protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno è amatissimo dal pubblico femminile. Tanti sono i gruppi nati come fanpage più o meno ufficiali dell’attore turco, che però ama e conosce bene il nostro Paese. —>>> Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di martedì 26 gennaio 2021) La vita privata del noto attore turco , ecco cosa fa nella vita. (Instagram)Lui è l’attore del momento, la cui vita privata è talmente riservata da aumentarne fascino e mistero. In queste settimane, in particolare, si è molto parlato dell’attore più per una sua presunta relazione con Diletta Leotta che per le sue performance artistiche. Stiamo parlando ovviamente di Can. —>>> Ti potrebbe interessare anche Can, parte la videochiamata: ma non è per Diletta Leotta L’attore turco in Italia è davvero una star e non si parla di altro che della sua presunta nuova storia. Non solo: il protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno è amatissimo dal pubblico femminile. Tanti sono i gruppi nati come fanpage più o meno ufficiali dell’attore turco, che però ama e conosce bene il nostro Paese. —>>> Ti potrebbe ...

WittyTV : Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera: Can Yaman sarà ospite della terza puntata di #CePostaPerTe ?? - trash_italiano : Questo tweet è per te che hai assistito a storie di corna, di amori perduti, di figli abbandonati e di anziani arzi… - WittyTV : Due donne molto importanti nella vita di Can Yaman ?? #CePostaPerTe - Katy56928024 : Scusa Can Yaman, ma Can Divit mi toglie ancora il fiato ?? #DayDreamerPrimeTime - StreetNews24 : Can Yaman la star turca è stato ospite a “ C’è posta per Te “ di Maria De Filippi. È stato il regalo di una splendi… -