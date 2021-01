Bologna contro il razzismo, aderisce a “Changing the Chants” con Feyenoord e Borussia (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Bologna aderisce a un nuovo progetto in nome di Arpad Weisz. Il club felsineo si schiera contro il razzismo al fianco di Borussia Dortmund e Feyenoord in un’iniziativa nata in collaborazione con Anna Frank House e Fare Network dal nome di “Changing the Chants”. La società rossoblu è stata selezionata per far parte del progetto e al Dall’Ara si terrà una cerimonia in ricordo di Arpad Weisz, uno degli allenatori più vincenti negli anni trenta morto ad Auschwitz per gli orrori della Shoah, alle ore 13.15 di mercoledì 27 gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Ila un nuovo progetto in nome di Arpad Weisz. Il club felsineo si schierailal fianco diDortmund ein un’iniziativa nata in collaborazione con Anna Frank House e Fare Network dal nome di “the”. La società rossoblu è stata selezionata per far parte del progetto e al Dall’Ara si terrà una cerimonia in ricordo di Arpad Weisz, uno degli allenatori più vincenti negli anni trenta morto ad Auschwitz per gli orrori della Shoah, alle ore 13.15 di mercoledì 27 gennaio. SportFace.

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - Il Bologna entra a far parte del progetto internazionale 'Changing the Chants'. Nata dalla collaborazione tra Anne Frank House, Fare Network, Borussia Dortmund e Feyenoord R ...

