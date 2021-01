Barcellona, fissata la data per eleggere il nuovo presidente del club (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Barcellona è pronto ad accogliere il nuovo presidente dopo le dimissioni rassegnate a ottobre da Josep Maria Bartomeu. I dettagli Il Barcellona ha annunciato che le elezioni presidenziali si terranno il prossimo 7 marzo. Le elezioni erano state rinviate a causa della pandemia da COVID-19. Le elezioni serviranno anche per eleggere il nuovo consiglio d’amministrazione. La campagna elettorale alla quale parteciperanno i tre candidati alla presidenza proclamati il 14 gennaio proseguirà fino al 5 marzo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilè pronto ad accogliere ildopo le dimissioni rassegnate a ottobre da Josep Maria Bartomeu. I dettagli Ilha annunciato che le elezioni presidenziali si terranno il prossimo 7 marzo. Le elezioni erano state rinviate a causa della pandemia da COVID-19. Le elezioni serviranno anche perilconsiglio d’amministrazione. La campagna elettorale alla quale parteciperanno i tre candidati alla presidenza proclamati il 14 gennaio proseguirà fino al 5 marzo. Leggi su Calcionews24.com

Il Barcellona è pronto ad accogliere il nuovo presidente dopo le dimissioni rassegnate a ottobre da Josep Maria Bartomeu.

Dalla Spagna - Firpo rimane al Barcellona, rifiutata anche una proposta del West Ham

Stando a quanto riportato da Sport.es Junior Firpo, a meno di offerte irrinunciabili negli ultimi giorni di mercato, rimarrà al Barcellona in questa sessione di calciomercato. Il terzino

Dalla Spagna - Firpo rimane al Barcellona, rifiutata anche una proposta del West Ham

Stando a quanto riportato da Sport.es Junior Firpo, a meno di offerte irrinunciabili negli ultimi giorni di mercato, rimarrà al Barcellona in questa sessione di calciomercato. Il terzino