Arriva a Milano l’accademia di programmazione informatica per i rifugiati: “Così promuoviamo l’inclusione lavorativa” (Di martedì 26 gennaio 2021) Un progetto per insegnare la programmazione informatica ai rifugiati, per promuovere l’inclusione e l’inserimento lavorativo e contribuire all’innovazione digitale del Paese in cui si trovano. È l’idea di Powercoders, che dal 2017 offre corsi intensivi e opportunità di inserimento in aziende operanti nel settore It (Information Technology). A febbraio 2021 Powercoders arriverà a Milano e prenderà avvio il secondo corso in Italia destinato a una classe di 20 studenti rifugiati. A sostenere il progetto è Reale Foundation, in collaborazione con Unhcr e il Comune di Milano. “Siamo felici come amministrazione di sostenere il progetto – ha dichiarato l’assessora alle Politiche per il Lavoro Cristina Tajani – Significa rendere tanti giovani rifugiati autonomi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Un progetto per insegnare laai, per promuoveree l’inserimento lavorativo e contribuire all’innovazione digitale del Paese in cui si trovano. È l’idea di Powercoders, che dal 2017 offre corsi intensivi e opportunità di inserimento in aziende operanti nel settore It (Information Technology). A febbraio 2021 Powercoders arriverà ae prenderà avvio il secondo corso in Italia destinato a una classe di 20 studenti. A sostenere il progetto è Reale Foundation, in collaborazione con Unhcr e il Comune di. “Siamo felici come amministrazione di sostenere il progetto – ha dichiarato l’assessora alle Politiche per il Lavoro Cristina Tajani – Significa rendere tanti giovaniautonomi ...

