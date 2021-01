Anne Hathaway e gli haters online dopo l'Oscar: "Ho dovuto affrontare i miei mostri" (Di martedì 26 gennaio 2021) Anne Hathaway si è soffermata a discutere dell'odio che l'ha presa di mira sui social dopo aver vinto l'Oscar e ha affermato di aver affrontato il fenomeno e di esserne uscita più forte. Anne Hathaway è una delle più note attrici hollywoodiane. Ciò nonostante, nel corso della sua carriera, la Hathaway ha dovuto affrontare un notevole quantitativo di odio che si è riversato su di lei attraverso il mondo dei social media. Sotto questo punto di vista, Internet è un luogo davvero terribile e, da solo, può essere in grado di minare l'autostima di qualunque persona. In modo particolare, qualora un film non rispetti le aspettative dei fan, i primi ad essere sottoposti alle critiche sono registi e attori. Anne ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021)si è soffermata a discutere dell'odio che l'ha presa di mira sui socialaver vinto l'e ha affermato di aver affrontato il fenomeno e di esserne uscita più forte.è una delle più note attrici hollywoodiane. Ciò nonostante, nel corso della sua carriera, lahaun notevole quantitativo di odio che si è riversato su di lei attraverso il mondo dei social media. Sotto questo punto di vista, Internet è un luogo davvero terribile e, da solo, può essere in grado di minare l'autostima di qualunque persona. In modo particolare, qualora un film non rispetti le aspettative dei fan, i primi ad essere sottoposti alle critiche sono registi e attori....

