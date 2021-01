Allegri torna in Serie A: tutto fatto per la panchina di una big (Di martedì 26 gennaio 2021) . L’ex tecnico della Juventus avrebbe rifiutato anche il Chelsea per mantenere la parola data Dopo un paio di anni sabbatici è arrivato il momento di rimettersi in pista. Massimiliano Allegri, l’allenatore più vincente dell’ultimo periodo nel nostro calcio, avrebbe raggiunto un accordo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) . L’ex tecnico della Juventus avrebbe rifiutato anche il Chelsea per mantenere la parola data Dopo un paio di anni sabbatici è arrivato il momento di rimettersi in pista. Massimiliano, l’allenatore più vincente dell’ultimo periodo nel nostro calcio, avrebbe raggiunto un accordo L'articolo proviene da Inews.it.

_DOMENICO_4 : @bancopostismo Allegri lo prenderete veramente a differenza di Spalletti (o benitez che torna al Napoli) - Dulafive : Allegri. Non mi torna qualcosa. E poi se uno vuole come allenatore Quentin Tarantino per dire saranno ben cazzi suo… - Invictus_85 : @forzaroma eh niente dopo un girone, nonostante @PFonsecaCoach sia al terzo posto contro tutti i pronostici che ci… - supplicio12 : allegri a giugno torna alla juventus, segnatevi il tweet - GiacomoConcas : @Freddyascott @kravotz Concordo. In Italia la mentalità è quella ma intravedo segnali di inversione. Segnali. Da un… -