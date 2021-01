Alex Sandro negativo: il difensore bianconero è guarito dal Covid (Di martedì 26 gennaio 2021) Alex Sandro torna negativo dopo 22 giorni. Pirlo ritrova il suo esterno sinistro in vista della seconda parte di stagione Buone notizie per la Juventus: Andrea Pirlo può tornare ad abbracciare Alex Sandro. Il difensore brasiliano è risultato negativo al Covid-19 dopo la positività riscontrata il 4 gennaio. Il giocatore si unirà domattina al Juventus Medical Center dove ritroverà i compagni e successivamente riprenderà gli allenamenti alla corte del mister. Il comunicato rilasciato in serata dalla squadra bianconera parla chiaro: “Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto ... Leggi su zon (Di martedì 26 gennaio 2021)tornadopo 22 giorni. Pirlo ritrova il suo esterno sinistro in vista della seconda parte di stagione Buone notizie per la Juventus: Andrea Pirlo può tornare ad abbracciare. Ilbrasiliano è risultatoal-19 dopo la positività riscontrata il 4 gennaio. Il giocatore si unirà domattina al Juventus Medical Center dove ritroverà i compagni e successivamente riprenderà gli allenamenti alla corte del mister. Il comunicato rilasciato in serata dalla squadra bianconera parla chiaro: “ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per-19* con esito. Il giocatore pertanto ...

