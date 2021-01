Whirlpool, gli ‘Invisibili in movimento’ il 30 gennaio fanno tappa a Napoli (Di lunedì 25 gennaio 2021) NAPOLI – Parte la marcia degli ‘Invisibili in movimento’, il progetto ideato da Aboubakar Soumahoro per federare le realtà umane e lavorative rimaste senza voce in questo momento di grave crisi economica e sociale. Sabato 30 gennaio dalle 11, nel teatro della Whirlpool di Napoli, luogo simbolo della resistenza delle lavoratrici e dei lavoratori, un grande evento per ridare dignità al lavoro, con la partecipazione di Mimmo Lucano, Flavio Insinna, Sonia Bergamasco, Roy Paci e molte altre personalità che mischieranno le loro esperienze con quelle delle tante delegazioni di ‘invisibili’ invitati a partecipare osservando le norme di sicurezza e distanziamento sociale imposte dall’emergenza Coronavirus. Sarà possibile assistere all’appuntamento anche via Facebook, in diretta sulla pagina di Aboubakar Soumahoro. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) NAPOLI – Parte la marcia degli ‘Invisibili in movimento’, il progetto ideato da Aboubakar Soumahoro per federare le realtà umane e lavorative rimaste senza voce in questo momento di grave crisi economica e sociale. Sabato 30 gennaio dalle 11, nel teatro della Whirlpool di Napoli, luogo simbolo della resistenza delle lavoratrici e dei lavoratori, un grande evento per ridare dignità al lavoro, con la partecipazione di Mimmo Lucano, Flavio Insinna, Sonia Bergamasco, Roy Paci e molte altre personalità che mischieranno le loro esperienze con quelle delle tante delegazioni di ‘invisibili’ invitati a partecipare osservando le norme di sicurezza e distanziamento sociale imposte dall’emergenza Coronavirus. Sarà possibile assistere all’appuntamento anche via Facebook, in diretta sulla pagina di Aboubakar Soumahoro.

Sabato 30 gennaio dalle 11, nel teatro della Whirlpool di Napoli, luogo simbolo della resistenza delle lavoratrici e dei lavoratori, un grande evento per ridare dignità al lavoro, con la ...

Batterie per auto elettriche nell’ex Whirlpool di Caserta: l’impianto di Seri-Faam

Il gruppo Seri Industriale, quotato in Borsa, ha trasformato l’ex stabilimento di elettrodomestici: ora produrrà batterie al litio progettate per applicazioni marine e militari con una capacità di cir ...

Sabato 30 gennaio dalle 11, nel teatro della Whirlpool di Napoli, luogo simbolo della resistenza delle lavoratrici e dei lavoratori, un grande evento per ridare dignità al lavoro, con la ...Il gruppo Seri Industriale, quotato in Borsa, ha trasformato l’ex stabilimento di elettrodomestici: ora produrrà batterie al litio progettate per applicazioni marine e militari con una capacità di cir ...