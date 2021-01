Vietri sul Mare,in vetrina su Rai Uno con “Mina Settembre” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVietri sul Mare è stata la grande protagonista ieri sera nella fiction su Rai Uno “Mina Settembre”. La serie tv liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni ‘Un giorno di Settembre a Natale’ e ‘Un telegramma da Settembre’ (editi da Sellerio) diretta da Tiziana Aristarco ha come protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Ieri la terza puntata ha visto i due attori in giro per la cittadina che apre le porte della costiera amalfitana. Ben visibile la lunga carrellata di botteghe di ceramica artistica, il Duomo di San Giovanni e gli scorci unici del paesaggio costiero. Una bella vetrina per la città guidata dal sindaco Giovanni De Simone se si pensa che il terzo appuntamento con la serie su Rai 1 ha ottenuto il 24.9 per cento di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosulè stata la grande protagonista ieri sera nella fiction su Rai Uno “”. La serie tv liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni ‘Un giorno dia Natale’ e ‘Un telegramma da’ (editi da Sellerio) diretta da Tiziana Aristarco ha come protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Ieri la terza puntata ha visto i due attori in giro per la cittadina che apre le porte della costiera amalfitana. Ben visibile la lunga carrellata di botteghe di ceramica artistica, il Duomo di San Giovanni e gli scorci unici del paesaggio costiero. Una bellaper la città guidata dal sindaco Giovanni De Simone se si pensa che il terzo appuntamento con la serie su Rai 1 ha ottenuto il 24.9 per cento di ...

