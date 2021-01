Un Posto al Sole è in pericolo? Arrivano le dichiarazioni di Patrizio Rispo Ecco come stanno le cose

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Una delle serie più longeve della Tv è Unal; la fiction va avanti dal lontano 21 ottobre 1996 con un totale di 5,604 puntate e 24 stagioni su Rai 3 ed è seguita da migliaia di telespettatori. E uno dei personaggi presenti sin dalle prime puntate è quello di Raffaele Giordano interpretato dall’attore, altri invece sono andati via dalla serie, chi per un motivo chi per un altro. L’addio di Ninala sorpresa dell’addio di Marina Giordano interpretata da Nina Soldano, che ha voluto però precisare sui social le vere ragioni di questa scelta Vorrei chiarire un paio di: l’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando, io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Ma non è stata l’unica, ...