Salvini feroce contro Friedman | «È un piccolo uomo | un ominicchio | un quaquaraquà…» video

(Di lunedì 25 gennaio 2021) MatteodurissimoAlan. Il giornalista americano qualche giorno fa a Unomattina ha dato della “escort” a Melania Trump, per poi scusarsi della “battuta infelice”. «Alanè un, un, un quaquaraquà, uno che sghignazza dando della put***a alla moglie del presidente degli Stati Uniti». Ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena, il leader della Lega ha detto: «Spero di non rivederlo più in nessun canale televisivo. E vorrei sapere se queste sue squallide ospitate sono state gratuite o a pagamento». E poi ancora: «Ovviamente io da Massimo Giletti, come da chiunque altro, ci vengo gratis e ci mancherebbe altro. Però non vorrei che qualcuno fosse anche pagato per dire sciocchezze»....