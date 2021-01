Salto in lungo | a Saronno Mohamed Reda Chahboun fissa il nuovo record personale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il cambio di casacca sembra aver avuto effetti positivi su. Il 23enne di Treviglio ha infatti trionfato nel meeting organizzato dall’OSALibertas vincendo la prova delin. In grado di toccare quota 7,74 metri all’ultimo tentativo, il portacolori dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno ha limato di oltre venti centimetri ilindoor, mancando per un soffio quello all’aperto. Discorso simile per l’ex compagno di squadra Emmanuel Segond Musumary che ha sbaragliato la concorrenza nella fase regionale dei Campionati Italiani Invernali di lanci. Sulla nuova pedana di Mariano Comense l’alfiere dell’Atletica Estrada ha dominato la gara juniores del getto del peso lanciando il proprio attrezzo a 17,64 ...