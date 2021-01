Riaperture palestre e piscine, idea «passaporto vaccinale» (Di lunedì 25 gennaio 2021) La riapertura di palestre e piscine è, al momento, un'eventualità ancora lontana. Arriva, però, direttamente dai gestori di centri sportivi e fitness l'ipotesi dell'introduzione di un passaporto vaccinale che possa, in qualche modo, diventare una sorta di via libera per quanti avessero intenzione di tornare a fare sport nei luoghi attrezzati. Oggi, indipendentemente dal colore della regione in cui ci si trova, l'unica attività sportiva consentita è quella individuale e all'aperto. C'è, inoltre, coscienza collettiva del fatto che i prossimi mesi non dovrebbero essere caratterizzati da particolare allentamenti sul fronte restrizioni, in attesa che la campagna vaccinale faccia il suo corso. Al di là dei possibili ritardi c'è comunque l'auspicio che possa essere il più rapida possibile. E arriva ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 25 gennaio 2021) La riapertura diè, al momento, un'eventualità ancora lontana. Arriva, però, direttamente dai gestori di centri sportivi e fitness l'ipotesi dell'introduzione di unche possa, in qualche modo, diventare una sorta di via libera per quanti avessero intenzione di tornare a fare sport nei luoghi attrezzati. Oggi, indipendentemente dal colore della regione in cui ci si trova, l'unica attività sportiva consentita è quella individuale e all'aperto. C'è, inoltre, coscienza collettiva del fatto che i prossimi mesi non dovrebbero essere caratterizzati da particolare allentamenti sul fronte restrizioni, in attesa che la campagnafaccia il suo corso. Al di là dei possibili ritardi c'è comunque l'auspicio che possa essere il più rapida possibile. E arriva ...

