Pupo, quella malattia drammatica: il gioco d’azzardo non c’entra (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pupo ha svelato di avere avuto una vera e propria malattia che gli ha cambiato la vita. Non riguarda il gioco d’azzardo: c’è molto peggio, il suo dramma. Pupo, come sappiamo, ha avuto in passato una difficile e dura dipendenza dal gioco d’azzardo ma la sua vita ha vissuto anche un altro dramma davvero difficile Leggi su youmovies (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha svelato di avere avuto una vera e propriache gli ha cambiato la vita. Non riguarda il: c’è molto peggio, il suo dramma., come sappiamo, ha avuto in passato una difficile e dura dipendenza dalma la sua vita ha vissuto anche un altro dramma davvero difficile

Dayane_mello_ : Comunque ieri Simone dalla d urso ha detto che day è favorita..ma dove?Vedi un altro gf? Se è quella che riceve se… - _Nairobi87 : RT @ant19mar: Detta in breve: durante lo scandalo di Vallettopoli, in cui personaggi come Malgioglio presentavano donne come la Gregoraci a… - anitram149 : RT @ant19mar: Detta in breve: durante lo scandalo di Vallettopoli, in cui personaggi come Malgioglio presentavano donne come la Gregoraci a… - Kad_978 : RT @ant19mar: Detta in breve: durante lo scandalo di Vallettopoli, in cui personaggi come Malgioglio presentavano donne come la Gregoraci a… - mary49007639 : RT @ant19mar: Detta in breve: durante lo scandalo di Vallettopoli, in cui personaggi come Malgioglio presentavano donne come la Gregoraci a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pupo quella Pupo, l'amore per due donne e per il gioco d'azzardo: quella volta che restituì i soldi a Gianni Morandi Corriere dell'Umbria Pupo, quella malattia drammatica: il gioco d’azzardo non c’entra

Pupo ha svelato di avere avuto una vera e propria malattia che gli ha cambiato la vita. Non riguarda il gioco d'azzardo: c'è molto peggio, il suo dramma.

Il racconto choc di Francesca Cipriani: "Hanno provato a violentami"

Nel salotto di Barbara D'Urso, Francesca Cipriani rivela un tassello molto drammatico del suo passato, confessando che un uomo ha tentato di abusare di lei ...

Pupo ha svelato di avere avuto una vera e propria malattia che gli ha cambiato la vita. Non riguarda il gioco d'azzardo: c'è molto peggio, il suo dramma.Nel salotto di Barbara D'Urso, Francesca Cipriani rivela un tassello molto drammatico del suo passato, confessando che un uomo ha tentato di abusare di lei ...