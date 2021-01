Pomezia, ancora assembramenti all’entrata davanti alle scuole: e gli orari scaglionati non hanno risolto il problema (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nonostante i buoni propositi e le buone intenzioni rispettare le norme di sicurezza per la scuola è tutt’altro che semplice. Diversi i provvedimenti presi nei giorni scorsi per garantire un ritorno a scuola in sicurezza che si scontrano però con la dura realtà dei fatti: a Pomezia stamattina, in questo caso siamo alla Selva dei Pini che ospita delle classi di alcuni istituti superiori di Pomezia, gli studenti, forse per sfuggire alla pioggia, si sono ritrovati “ammassati” in attesa del suono della campanella. E scene come queste sono all’ordine del giorno. assembramenti all’entrata: una criticità non risolta a Pomezia Quello degli assembramenti all’entrata davanti alle scuole è un problema che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nonostante i buoni propositi e le buone intenzioni rispettare le norme di sicurezza per la scuola è tutt’altro che semplice. Diversi i provvedimenti presi nei giorni scorsi per garantire un ritorno a scuola in sicurezza che si scontrano però con la dura realtà dei fatti: astamattina, in questo caso siamo alla Selva dei Pini che ospita delle classi di alcuni istituti superiori di, gli studenti, forse per sfuggire alla pioggia, si sono ritrovati “ammassati” in attesa del suono della campanella. E scene come queste sono all’ordine del giorno.: una criticità non risolta aQuello degliè unche ...

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia ancora Pomezia, ancora assembramenti all’entrata davanti scuola: e gli orari scaglionati non hanno risolto il problema Il Corriere della Città Garattini: "Speranza dagli anticorpi monoclonali, ma non prima dell'estate"

Il fermento della comunità scientifica intorno agli anticorpi monoclonali è forte: ce n’è già uno approvato dalla FDA, e anche l’Italia si sta portando avanti nella ricerca con gli anticorpi di Rappuo ...

Vaccino, i ritardi stravolgono il piano di somministrazione: così slittano ancora Over 80 e pazienti fragili

Consegne in ritardo e nuovi slittamenti. I tagli alle forniture dei vaccini contro la Covid 19 già annunciati da Pfizer-BioNTech e da AstraZeneca, obbligano l'Italia a definire ...

