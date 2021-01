Opta – Quattro giocatori dell’Inter inseriti nella top 11 del girone di andata (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quattro giocatori dell’Inter nella top 11 di Opta del girone di andata della Serie A Sono ben Quattro i giocatori dell’Inter presenti nella top 11 del girone di andata della Serie A nell’elaborazione statistica di Opta. Si tratta di Stefan De Vrij, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. La squadra nerazzurra è anche la più rappresentata. Le altre formazioni rappresentate sono il Milan e Juventus con due, Atalanta, Udinese, Verona con un giocatore a testa. TOP 11 girone di andata (4-3-3): Silvestri; Danilo, Skriniar, De Virj, Theo Hernandez; De Paul, Brozovic, Kessié; Muriel, Lukaku, Ronaldo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)top 11 dideldidella Serie A Sono benpresentitop 11 deldidella Serie A nell’elaborazione statistica di. Si tratta di Stefan De Vrij, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. La squadra nerazzurra è anche la più rappresentata. Le altre formazioni rappresentate sono il Milan e Juventus con due, Atalanta, Udinese, Verona con un giocatore a testa. TOP 11di(4-3-3): Silvestri; Danilo, Skriniar, De Virj, Theo Hernandez; De Paul, Brozovic, Kessié; Muriel, Lukaku, Ronaldo ...

