MotoGP, Achou: “In caso di quarta operazione Marc Marquez non potrà correre nel 2021” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Negli ultimi giorni sono arrivate notizie confortanti sullo stato di saluto di Marc Marquez, ma dall’ambiente Honda non sono ancora arrivati dei chiari segnali che possano far presagire un ritorno in sella a stretto giro di posta. Sulla questione è intervenuto l’ex osteopata della MotoGP, il dottor Bernard Achou che, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Motosan.es’, ha parlato del possibile ritorno in pista dello spagnolo: “Di nuovo in sella a una moto quattro giorni dopo l’operazione è stata una follia. Soprattutto a Jerez, che è un circuito dove i piloti non hanno mai un momento per respirare. Le sollecitazioni sul braccio destro sono enormi. Con la frattura e l’intervento chirurgico, c’è un’immediata perdita di massa muscolare. Se fosse stato alla clavicola, avrebvero potuto bloccarlo con tutto ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Negli ultimi giorni sono arrivate notizie confortanti sullo stato di saluto di, ma dall’ambiente Honda non sono ancora arrivati dei chiari segnali che possano far presagire un ritorno in sella a stretto giro di posta. Sulla questione è intervenuto l’ex osteopata della, il dottor Bernardche, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Motosan.es’, ha parlato del possibile ritorno in pista dello spagnolo: “Di nuovo in sella a una moto quattro giorni dopo l’è stata una follia. Soprattutto a Jerez, che è un circuito dove i piloti non hanno mai un momento per respirare. Le sollecitazioni sul braccio destro sono enormi. Con la frattura e l’intervento chirurgico, c’è un’immediata perdita di massa muscolare. Se fosse stato alla clavicola, avrebvero potuto bloccarlo con tutto ...

sportface2016 : #MotoGP, le parole dell'ex osteopata del Bernard #Achou sul futuro di Marc #Marquez - infoitsalute : MotoGP, Achou: “Marc Marquez rischia di non tornare in pista nel 2021” - ThomasBaujard : RT @motosprint: #MotoGP, Achou: “Marc #Marquez rischia di non tornare in pista nel 2021” ?? - motosprint : #MotoGP, Achou: “Marc #Marquez rischia di non tornare in pista nel 2021” ?? - corsedimoto : MOTOGP - Bernard Achou, ex osteopata #MotoGP, accusa i dottori Mir e Charte sul caso Marc #Marquez: 'Ha sbagliato c… -