Marina Perzy | l’ex di Walter Zenga | una disavventura che l’ha segnata

Leggi su ck12

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La vita privata di , cosa le è successo molti anni fa.in uno scatto degli anni OttantaTorna ospite oggi pomeriggio in televisione a Pomeggio 5, nel salotto di Barbara D’Urso,, nota anche per essere stata anche lei una ex di. In queste settimane molto si parla delportiere dell’Inter e della Nazionale: c’è chi lo attacca, comemoglie Roberta Termali e i due figli, e chi lo difende. Leggi anche -> Hoara Borselli: “lasciò la moglie per me” Qualche tempo fa, ospite della trasmissione ‘Vieni da me’,ha confidato a Caterina Balivo un episodio incredibile del suo passato: “Ricordo che sono stato ...