Manutenzione degli aerei, a Orio anche un laboratorio per riparare le fusoliere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Seas, società specializzata nella Manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territOrio italiano, ha annunciato la prossima entrata in funzione del nuovo laboratOrio per le lavorazioni con lamiera (sheet metal working), abilitato a effettuare modifiche minori e riparazioni sulle parti strutturali sulla fusoliera dell'aeromobile. Si tratta di un ulteriore salto di qualità nel quadro delle competenze che Seas ha assunto nel settore della Manutenzione aeronautica e che trova applicazione nella sua base principale sull'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. "Introduciamo un importante tassello nel nostro segmento di attività specializzate che ci vede impegnati a operare a un livello sempre più elevato e qualificato nella Manutenzione aeronautica – dichiara Alessandro ...

Il centro avrà sede all'aeroporto Blaise Diagne e "mira - come si legge in una nota rilanciata dalla stampa locale - a soddisfare le esigenze nazionali, subregionali e internazionali in termini di ...

SEAS, diventa operativo laboratorio lavorazioni lamiera all'aeroporto di Bergamo

(Teleborsa) - SEAS, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della ... acquisisce capacità e garanzia di intervento sulle parti strutturali degli aeromobili oggetto di ...

(Teleborsa) - SEAS, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della ... acquisisce capacità e garanzia di intervento sulle parti strutturali degli aeromobili oggetto di ...