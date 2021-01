Lino Guanciale | avete mai visto la moglie? Figlia di un politico

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 25 gennaio 2021), attore amatissimo dal grande pubblico, stasera debutta su Rai Uno nelle vesti del Commissario Ricciardi. Ma conoscete ladell’attore? Ecco chi è e cosa fa nella vita. LadiAttore amatissimo, volto delle fiction Rai,questa sera debutta su Rai Uno nelle vesti de Il Commissario Ricciardi. Reduce dal grande successo de L’Allieva,ha recentemente annunciato che non prenderà parte alla quarta stagione della fiction con Alessandra Mastronardi. Sappiamo tantissimo della sua carriera, ma della sua vita privata? L’attore è convolato a nozze lo scorso luglio con Antonella Liuzzi. Una cerimonia ristretta e per pochi intimi per i due. ...