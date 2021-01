“L’altra notte…”. Filippo Nardi e Guenda Goria ‘con le spalle al muro’, costretti a parlare sulla loro relazione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Filippo Nardi e Guenda Goria, il gossip impazza. Sono giorni di grandi sorprese per i più curiosi che ormai da tempo provano a capire come stanno realmente le cose tra i due ex gieffini. Filippo Nardi e Guenda, 51 anni lui e 32 lei, avrebbero smentito il flirt. Nello specifico nello studio di Mattino 5 Guenda è stata categorica sull’argomento. Poi però in un altro studio televisivo, la rivelazione. Sembrava essere decisa a confermarlo più volte e di fronte a tutte le telecamere: “Smentisco la relazione con Filippo Nardi”. Lo ha affermato Guenda dopo la domanda secca posta da Federica Paniucucci: “Semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021), il gossip impazza. Sono giorni di grandi sorprese per i più curiosi che ormai da tempo provano a capire come stanno realmente le cose tra i due ex gieffini., 51 anni lui e 32 lei, avrebbero smentito il flirt. Nello specifico nello studio di Mattino 5è stata categorica sull’argomento. Poi però in un altro studio televisivo, la rivelazione. Sembrava essere decisa a confermarlo più volte e di fronte a tutte le telecamere: “Smentisco lacon”. Lo ha affermatodopo la domanda secca posta da Federica Paniucucci: “Semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo ...

