Inter-Milan, Conte: "Rispettiamo la Coppa Italia, servirà una prova di squadra"

"Al di là del punto di vista psicologico, domani c'è in palio un passaggio del turno, che è la cosa più importante, in una competizione per la quale abbiamo massimo rispetto". Antonio Conte presenta così il derby tra la sua Inter e il Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia e in programma a San Siro martedì sera. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato a Rai Sport e ha ricordato il derby dell'andata in campionato: "Ci siamo ritrovati sotto 2-0 in campionato, domani dobbiamo essere molto più cinici, determinati, decisivi quando si va in zona gol. Ibra? Bisogna fare una grande prova di squadra, è un giocatore importante per il Milan ma il Milan non è solo Ibra".

