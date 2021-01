Governo: Meloni, 'Zingaretti ammette che esecutivo Conte non è autorevole' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Nicola Zingaretti dice che il Pd è impegnato per garantire all'Italia un Governo 'autorevole'. Il segretario del Pd ammette candidamente che l'esecutivo Conte non lo è. Fdi lo sostiene fin dall'inizio: questo Governo non è all'altezza, non ha visione e non è capace di risolvere i problemi concreti degli italiani. La via maestra da seguire per dare alla Nazione un Governo forte, coeso e autorevole rimangono le elezioni". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Nicoladice che il Pd è impegnato per garantire all'Italia un'. Il segretario del Pdcandidamente che l'non lo è. Fdi lo sostiene fin dall'inizio: questonon è all'altezza, non ha visione e non è capace di risolvere i problemi concreti degli italiani. La via maestra da seguire per dare alla Nazione unforte, coeso erimangono le elezioni". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

